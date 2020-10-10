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Haberler Muğla Turizme kazandırılıyor! 1 yıl içinde tamamlanacak

Turizme kazandırılıyor! 1 yıl içinde tamamlanacak

’nın ilçesinde yer alan 400 yıllık tarihi 'nün kültür turizmine kazandırılması için restorasyon projesi hazırlandı. Restorasyonu yapacak firma çalışmaları 1 yıl içinde tamamlayarak tarihi köprüyü turizme kazandıracak

Turizme kazandırılıyor! 1 yıl içinde tamamlanacak

10.10.2020, 10:22

Sarıçay üzerinde 16. yüzyılın başlarında inşa edilen ve son olarak 40 yıl önceye kadar kullanılan tarihi Sarıçay Köprüsü'nün kültür turizmine kazandırılması için Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından "Tarihi Sarıçay Köprüsü Restorasyonu Projesi " hazırlanarak ihaleye çıkarıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü Sarıçay Köprüsü Restorasyonu İşi yüklenici firmaya teslim edildi.

Yaklaşık 1 hafta önce Tarihi Sarıçay Köprüsü Temel Zemini İnceleme ve İyileştirme Projesine başlayan firma şantiye alanını kurarak çalışmalarına başladı. AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir'in yapımı ve sürecini takip ettiği çalışma 400 yıllık tarihi ile bölge turizm envanteri adına Osmanlı mimarisinde bir yapıyı canlandırarak hizmete sunacak.

İHA

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