25 dakikada ölüm

Muğla'da 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra bıçaklayarak öldüren milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkındaki iddianamenin detayları açığa çıktı. Fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenirken iddianamede yer alan bilgilere göre, kamu görevlileri eve geldiğinde Zeynep Şenpınar muhtemelen hayattaydı.

24 MAYIS SABAHI MEYDANA GELDİ

Ancak katil Kemaloğlu, 112 görevlilerinin eve ilk vardığı esnada Şenpınar'a müdahale etmesini 25 dakika geciktirdi. Elde edilen bilgilere göre, Selim Ahmet Kemaloğlu, 24 Mayıs'ta saat 06.59.29'da 112'yi aradı ve ambulans istedi. Saat 07.00.37'ye kadar Kemaloğlu ile 112 görevlileri üç kez daha görüştü. Bu görüşmeler esnasında Selim Ahmet Kemaloğlu konuşurken ara ara arkadan bir kadının sesi duyuldu.

112'Yİ ARADIĞINDA HAYATTAYDI

Bu sesler nedeniyle Şenpınar'ın aramalar sırasında hayatta olduğu değerlendiriliyor. 112 ekibi saat 07.04'te olay yerine ulaştı ancak kapalı kapıyı açamadı. Bunun üzerine de polis talep edildi. Bu sırada Kemaloğlu, kamu görevlilerine direndi ve 112 ekiplerinin Zeynep Şenpınar'a müdahale etmelerini engelledi. Kemaloğlu'nun kapıyı açmaması ve sonrasındaki engelleyici davranışları nedeniyle 112 görevlileri Şenpınar'a saat 07.29.20'de müdahale edebildi. Müdahale sırasında da Şenpınar'ın öldüğü tespit edildi.