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Haberler Muğla Dünyanın en lüks yatlarından ‘Lana’ Bodrum’a demirledi

Dünyanın en lüks yatlarından ‘Lana’ Bodrum’a demirledi

Dünyanın en lüks yatlarından ‘Lana’ Bodrum’a demirledi
Giriş Tarihi: 11.10.2020

DÜNYA'NIN en lüks süper yatlar arasında gösterilen 'Lana' isimli yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi. Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli süper yat, dün sabah Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası mevkiinde Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştı. Bu yıl denize indirilen 107 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip olan yat, dünyanın en lüks süper yatları arasında gösteriliyor. İçerisinde çok sayıda misafir ve mürettebat kabini, jakuzi, spor salonu, plaj kulübü ve yüzme havuzu olan 3 katlı yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor. Yatın kiralık olduğu, ilçede birkaç gün kalacağı öğrenildi.

ADEM ÜLKER

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