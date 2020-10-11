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Haberler Muğla Kuşadası ve Didim sahillerinde yaz havası

ve sahillerinde yaz havası

Kuşadası ve Didim sahillerinde yaz havası
Giriş Tarihi: 11.10.2020

SICAKLIKLARIN mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ege Bölgesi'nde plaj ve sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Aydın'ın önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim'de sıcaklığın 32 dereceye kadar yükselmesiyle vatandaşlar deniz kenarına akın etti. Kuşadası'nda Kadınlar Denizi, Kuştur, Sevgi Plajı ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ile Didim'deki Altınkum Plajı'nda yaz aylarını aratmayan hareketlilik yaşandı. Tatilciler, ekim ayındaki sıcak havanın ve denize girmenin tadını çıkardıklarını belirtti.

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