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'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

Son dakika... Tam 30 metre boyunca kayalıklarda yuvarlandı. 'nın Kavaklıdere ilçesinde mermer ocağında devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü

AA

11.10.2020, 16:53

Mustafa Bulut'un kullandığı 07 DDP 46 plakalı hafriyat kamyonu, Derebağ Mahallesi'ndeki mermer ocağında yük boşaltırken devrilip kayalıklarda yaklaşık 30 metre yuvarladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, sürücü Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bulut'un cenazesi, incelemelerin ardından Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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