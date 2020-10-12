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Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kıyı Ege, 'nin güneyi, 'in batısı ile çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı!

AA

12.10.2020, 14:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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