Son dakika haberine göre, AFAD: Muğla'nın Datça ilçesinde saat 11.53'te 4.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Detaylar geliyor...Ege Denizi'nde korkutan deprem
Son dakika haberine göre, AFAD: Muğla'nın Datça ilçesinde saat 11.53'te 4.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Detaylar geliyor...Ege Denizi'nde korkutan deprem
Muğla Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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