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Datça'da 4.0 büyüklüğünde meydana geldi

Muğla Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

12.10.2020, 12:15 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020,12:20

Son dakika haberine göre, AFAD: Muğla'nın Datça ilçesinde saat 11.53'te 4.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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