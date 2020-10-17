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'da bir eczaneden 545 litre etil alkol çıktı

’nın ilçesinde bir eczaneye baskın yapan polis ekipleri 545 litre etil alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Muğla'da bir eczaneden 545 litre etil alkol çıktı

İHA

17.10.2020, 18:53

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde bir eczanede yüklü miktarda etil alkol bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Eczaneye baskın yapan ekipler yaptıkları aramada her biri 5 litrelik 109 bidon toplam 545 litre etil alkol ele geçirdi. Ekipler eczane sahibi S.Ş ve işyeri çalışanı F.Ç. isimli şahısları Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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