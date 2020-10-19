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Dünyanın en iyi yatlarından “Dar”a 'da 1 milyon liralık yakıt

Dünyanın en iyi yatlarından biri olan 90 metre uzunluğundaki "Dar" ’a yakıt almaya geldi. 1 milyon 100 bin liralık, 180 bin ton yakıt alan Dar’ı görenler hayran kaldı.

Dünyanın en iyi yatlarından “Dar”a Bodrum'da 1 milyon liralık yakıt

İHA

19.10.2020, 14:28 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020,14:29

Siyah renk ağırlıklı ve köpek balığını andıran dış tasarımı ile dikkat çeken 90 metre uzunluğunda 14 metre genişliğindeki "Dar" isimli Cayman Adaları bayraklı süper yat, Marmaris'ten Bodrum'a geldi. 2018 yılında Hollanda'da inşa edilen, 2019 yılında Londra'da yılın yatı ödülünün yanı sıra 5 ödül daha kazanan yat, Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Yata, sabah saatlerinden itibaren tankerler dolusu yakıt ikmali yapıldı. Toplamda 180 bin litre yakıt ikmalinin yapan yat 1 milyon 100 bin lira yakıt deposunu doldurdu.



"İÇERİSİNDE MİNİ ORMAN BULUNUYOR"
Yatın iç mekanları da dış görünüşünü tamamlıyor. Doğadan esinlenilerek yapılan iç mekanlarda balık ve deniz yaşamı, bitki örtüsüne dair tasarımlar ve çeşitli endemik bitkiler bulunuyor. 6 kabinde 14 kişinin konaklayabildiği süper yatta ayrıca yüzme havuzu, hamam, sauna, SPA ve helikopter pisti bulunuyor.

World Superyacht Awards 2019'da "yılın motor yatı" seçilen "Dar" isimli yatta 31 mürettebat görev yapıyor. Cayman Adaları bayraklı yatta dolar milyarderi olan Ürdün asıllı Rusya vatandaşı iş insanı Ziyad Manasır'ın tatil yaptığı öğrenildi.

İHA

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