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Haberler Muğla Fethiye'de sel suları denizin rengini değiştirdi

'de suları denizin rengini değiştirdi

'nın ilçesinde sağanakla oluşan suları, 'ne karışarak denize ulaştı. Denizin rengi kahverengiye döndü.

Fethiye'de sel suları denizin rengini değiştirdi

19.10.2020, 18:22

Muğla'nın turizm ilçelerinden Fethiye'de öğleden sonra başlayan kısa süreli sağanak sele yol açtı. Yüksek kesimlerden gelen ve Mut Deresi ile denize ulaşan sel suları, Çalış Plajı ve çevresinde denizin rengini değiştirdi. Çamurlu sel suları nedeniyle deniz, kahverengiye döndü. İlçede aralıklarla yağmur devam ederken meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.




Kaynak: DHA

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