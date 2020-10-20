  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Film izler gibi izlediler... Bodrum’da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu

Film izler gibi izlediler... ’da bir otelin terasında çıkan korkuttu

Son dakika... ’nın ilçesinde bulunan bir otelin teras katında çıktı. Restoran ve otellerin bulunduğu caddede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.

Film izler gibi izlediler... Bodrum’da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu

20.10.2020, 08:35

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir balık restoranın üst katında bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çevrede toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, cep telefonları ile yangını görüntülemeye çalıştı.



Yangın, saat 22.30 sıralarında Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir balık restoranının üst katındaki depoda çıktı. Depodan duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, yandaki binalara sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında hasar meydana geldi.



TEDBİRLERE ALDIRIŞ ETMEDİLER
Öte yandan yangını gören bazı vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı, bazıları ise film gibi izledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Film izler gibi izlediler... Bodrum’da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA