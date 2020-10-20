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Haberler Muğla Muğla merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

merkezli 4 ilde kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika... merkezli 4 ilde düzenlenen kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli, gözaltına alındı. Muğla, , ve 'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Muğla merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

AA

20.10.2020, 11:46

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla yurt dışına illegal şekilde çıkarıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Ortaca ve Datça ilçeleri ile İzmir, Osmaniye ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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