Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son depremler listesi üzerinden 21 Ekim 2020 Çarşamba günü Muğla'da meydana gelen depremin detaylarını paylaştı.

Merkez üssü Datça ilçesi olan deprem 4.1 şiddetinde gerçekleşti. Yakın bölgelerden de hissedilen depremi Kandili Rasathanesi ise Girit Adası açıkları olarak duyurdu.