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Haberler Muğla Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

'da 4.1 büyüklüğünde

Gelen son dakika bilgisine göre , Saat 09.48'de merkez üssü 'nın ilçesinde 4.1 (Mw) büyüklüğünde bir meydana geldiğini açıkladı. Deprem yakın bölgelerden de hissedildiği öğrenildi.

Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

21.10.2020, 10:56 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020,11:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son depremler listesi üzerinden 21 Ekim 2020 Çarşamba günü Muğla'da meydana gelen depremin detaylarını paylaştı.

Merkez üssü Datça ilçesi olan deprem 4.1 şiddetinde gerçekleşti. Yakın bölgelerden de hissedilen depremi Kandili Rasathanesi ise Girit Adası açıkları olarak duyurdu.

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