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Haberler Muğla Köyceğiz’de kaçak tütün operasyonu

’de kaçak tütün operasyonu

’nın ilçesinde polis tarafından bir büfeye yapılan baskında, gümrük kaçağı tütün, boş makaron ve nargile tütünü ele geçirildi.

Köyceğiz’de kaçak tütün operasyonu

İHA

22.10.2020, 17:15

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şehri merkezinde kaçak sigara üretimi yapıp satıldığını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, büfeye baskın yaptı. Büfede yapılan aramalarda 48 kilogram nargile kömürü, 4 bin 600 adet sarılmış makaron ve 1012 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gümrük kaçağı tütün ve kaçak üretilen sigaralar ile ele geçen diğer malzemelere ekipler tarafından el kondu. Olayla ilgili olarak M.S adlı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından yapılan sorgulama sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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