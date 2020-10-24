İnşaat alanından tarih fışkırdı, milyonluk proje durduruldu

Yokuşbaşı Mahallesi Reisoğlu Hacı Halil Efendi Sokak üzerindeki bir arazide inşaat için çalışma başlatıldı. Yürütülen kazı çalışması esnasında tarihi eser olduğu düşünülen duvarlara rastlanması üzerine Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Müze yetkilileri gözetiminde duvarların çıktığı alanda sondaj kazısına başlandı. Çıkan bulgular, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi. Çıkan tarihi duvarlar nedeniyle milyonluk inşaat durduruldu.





Mahalle sakinleri ise bölgede daha önce de tarihi eser niteliğinde taşlar, sütunların olduğunu ve Bodrum Kalesi'ne teslim edildiğini anlattı. Kazı yapılan alanın yanında iş yeri bulunan Yaman Olgaç, "Birkaç gündür mahallemizde bir heyecan var. Şu bulunduğumuz noktada 41 sene önce benim evim vardı. 41 sene önce o evin duvarlarında antika taşlar, bahçesinde sütunlar buradan çıkmış, yani inşaat esnasında çıkmış sütunlar vardı.

Hepsi Kaleye verildi tabi ki. Şimdi görüyoruz ki arkamızdaki inşaatta bunların devamı, sur duvarları veya ev duvarları çıkıyor. Çok düzgün bir şekilde beyaz taşlar görüyoruz. Daha çok yeni kazı. Merakla ne çıkacağını takip ediyoruz. Bugün devamında mozaiğe benzer bir şeyler göründü. Kalenin de görevlileri şu anda çalışıyor. 41 sene önce başlayan bu maceramız bakalım hangi antik eserlerin, hangi bulguların, buluşların peşinden bizi götürecek. Ortaya neler çıkacak merakla izliyoruz" dedi.

İHA