Katil, “Ölüm var” paylaşımı yapmış

MUĞLA Fethiye'de geçtiğimiz yıl ekim ayı sonunda bir spor salonunda kan davası nedeniyle işlendiği öne sürülen cinayetin katil zanlıları olan Murat A. ve oğlu Metehan K.A'nın, cinayeti tasarlayarak gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Spor salonu işletmecisi Riyad Reşat Özkan'ı (26) tasarlayarak öldürme suçlamasıyla yargılanan baba ve oğlunun, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Sanık Metehan K.A'nın sosyal medya hesabından "ölüm var" yazısıyla ile bir tabanca fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.

ERDOĞAN CANKUŞ