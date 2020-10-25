Anıları sanatla canlandırıyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi'nde yaşayan Fahrettin Aras, 12 yıldır ahşap oymacılığı yapıyor. Aras özellikle eski kapıları aslına uygun şekilde yeniliyor, bazılarına da yeni tekniklerle motifler işliyor. Sandıklar, beşikler, dolaplar yakacak olmaktan kurtulup yeniden kullanıma sunuluyor. Eski eşyaları oyma tekniği ile onarmak oldukça zahmetli. Ancak Fahrettin Aras anılar yok olmasın istiyor ve çevreden eski eşyaları özenle topluyor.



İZMİR'DE ÖĞRENDİ

Kapıların, dolapların üzerinde özenle çalışan Fahrettin Aras, sanatı İzmir'de bir ustanın yanında öğrendiğini anlattı. Aras, "Merak ve hevesle başladım. Kendimi daha sonra geliştirdim. Eski kapılar ve eski dolap kapaklarının üzerine oyma, boyama ve eskitme yöntemlerini uyguluyorum. Eski eşyaları sahipleri çok fazla istemiyor, önem vermiyorlar. Ama bunların kıymetini bilen insanlar var. At arabası tekerleği, eski dolap, beşik gibi eşyaları özenle topluyorum. Şimdi yeni malzemeden de değişik ürünler yapmaya başladım. Sehpa, masa, televizyon ünitesini yeni malzemeden eskitme ve oyma yöntemiyle yapıyorum" dedi.

YOK OLACAKLARDI

Yenilenen eski ürünlere Türkiye'nin birçok yerinden hatta yurt dışından bile talep olduğunu söyleyen Fahrettin Aras, "Biz bunları toplamasak eskiyi yansıtan bu değerler atılacak, kırılacak belki de değeri bilinmeyecek. O şekilde yok olup gidecek. Eski ürünlere can vermiş oluyoruz" diye konuştu.

NERMİN UÇTU