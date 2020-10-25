  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Fotokopi kağıdı görünümlü uyuşturucu

Fotokopi kağıdı görünümlü

Fotokopi kağıdı görünümlü uyuşturucu
Giriş Tarihi: 25.10.2020

Muğla Fethiye'de fotokopi kağıdı şeklinde, içeriği sadece laboratuar ortamında tespit edilen 5 bin doz kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik polisi ise uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak torbacıları ile mücadele başlattı.

BİR KİŞİ CEZAEVİNE KONULDU
Yapılan çalışmalarda A4 diye tabir edilen çıplak gözle görülemeyen, 9 parça halde olmak üzere tam tamına 4 bin 5 bin (doz) kullanımlık sentetik kannabionid A4 uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri titizlikle tespit etikleri uyuşturucu maddelere el koydu. Gözaltına alınan şüpheli şahıs Y.K. ise gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemede cezaevine gönderildi.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fotokopi kağıdı görünümlü uyuşturucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA