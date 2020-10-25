Fotokopi kağıdı görünümlü uyuşturucu

Muğla Fethiye'de fotokopi kağıdı şeklinde, içeriği sadece laboratuar ortamında tespit edilen 5 bin doz kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik polisi ise uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak torbacıları ile mücadele başlattı.

BİR KİŞİ CEZAEVİNE KONULDU

Yapılan çalışmalarda A4 diye tabir edilen çıplak gözle görülemeyen, 9 parça halde olmak üzere tam tamına 4 bin 5 bin (doz) kullanımlık sentetik kannabionid A4 uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri titizlikle tespit etikleri uyuşturucu maddelere el koydu. Gözaltına alınan şüpheli şahıs Y.K. ise gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkemede cezaevine gönderildi.

ADEM ÜLKER