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Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 24 göçmen kurtarıldı

Bodrum'da, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 24 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

27.10.2020, 10:23