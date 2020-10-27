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Haberler Muğla Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 24 göçmen kurtarıldı

'ın geri ittiği lastik bottaki 24 kurtarıldı

'da, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 24 , Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın geri ittiği lastik bottaki 24 göçmen kurtarıldı

27.10.2020, 10:23

Bodrum'a 35 kilometre mesafedeki Akyarlar Mahallesi açıklarında, dün saat 03.35'te, bir lastik bot içinde göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 24 göçmeni kendi botlarına alarak kurtardı. Göçmenlerin ifadelerinden, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına itilerek, kaderlerine terk edildikleri ortaya çıktı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

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