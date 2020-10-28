Bodrum ve Güllük arasından oluşan çöp birikintisi amatör bir balıkçı tarafından fotoğraflandı.
Çöpten oluşan adanın fotoğraflarını görenler bu kadarına da pes dedi. Utanç manzarasının Bodrum ile Güllük arasından bir koyda çekildiği öğrenildi.
Bölgedeki balık çiftliğinden atıldığı veya bırakıldığı iddia edilen çöplerin oluşturduğu görüntüyü gören vatandaşlar, çöplerin toplanması için yetkilileri göreve çağırdı.
Bodrum'da denizin ortasında utandıran manzara haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.