Bodrum'da denizin ortasında utandıran manzara

Bodrum ve Güllük arasından oluşan çöp birikintisi amatör bir balıkçı tarafından fotoğraflandı.

Çöpten oluşan adanın fotoğraflarını görenler bu kadarına da pes dedi. Utanç manzarasının Bodrum ile Güllük arasından bir koyda çekildiği öğrenildi.

Bölgedeki balık çiftliğinden atıldığı veya bırakıldığı iddia edilen çöplerin oluşturduğu görüntüyü gören vatandaşlar, çöplerin toplanması için yetkilileri göreve çağırdı.