Bodrum’u sağanak vurdu! Sokaklar kısa sürede göle döndü

Turizmin gözbebeği Bodrum'da aniden bastıran yağmur sokakları göle çevirdi. Hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmur nedeniyle bazı sokaklar ve caddelerde su birikintileri oluştu.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, kıyı Ege'ye dair yaptığı yağış uyarısı sonrası sabah saatlerinde başlayan yağmur, Bodrum'da etkili oldu. Bazı caddelerde yağmur suları birikintileri oluşurken, araç trafiğinde de sıkışıklıklar meydana geldi. Bodrum Turgutreis Yolu'nda biriken sular nedeniyle hem vatandaşlar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Yağmurdan herhangi bir işyeri ya da ev zarar görmezken, meteoroloji yetkilileri balıkçılara da alabora riskine karşın uyarıda bulundu. 15 dakika süren sağanak yağmur sonrasında aralıklara yağışlar devam etti.