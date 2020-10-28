  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Fethiye'de devrilen cipin altında kalan sürücü öldü

Fethiye'de devrilen cipin altında kalan sürücü öldü

'nın Fethiye ilçesinde, devrilen cipin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Fethiye'de devrilen cipin altında kalan sürücü öldü

28.10.2020, 18:09

Gencer Gümüş'ün kullandığı 48 F 9254 plakalı üstü açık cip, Fethiye-Çameli kara yolu Nif Mahallesi Bekirbeli mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi aracın altında kalan Gümüş'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.



haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fethiye'de devrilen cipin altında kalan sürücü öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA