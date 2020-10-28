Gencer Gümüş'ün kullandığı 48 F 9254 plakalı üstü açık cip, Fethiye-Çameli kara yolu Nif Mahallesi Bekirbeli mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi aracın altında kalan Gümüş'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Fethiye'de devrilen cipin altında kalan sürücü öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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