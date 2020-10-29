Bodrum'da şimşekler geceyi aydınlattı

Yunanistan Rodos adası açıklarında sabaha kadar çakan şimşekler Bodrum semalarını da aydınlattı. Yunanistan'ın Rodos adası açıklarından Bodrum'a doğru ilerleyen bulutların arasında çakan şimşeklerin görüntüsü, izleyenleri adeta mest etti.

Rodos adası üzerinde ve civarında yaklaşık 2 saatte binin üzerinde şimşek ve yıldırım oluştu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Bulutların arasından çakan şimşekler hava aydınlanana kadar devam etti.