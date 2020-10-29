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'da şimşekler geceyi aydınlattı

Ege'de dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağışta gökyüzünü aydınlatan şimşekler hem korkuttu hem de muhteşem manzarası ile izleyenleri hayran bıraktı.

Bodrum'da şimşekler geceyi aydınlattı

İHA

29.10.2020, 12:38

Yunanistan Rodos adası açıklarında sabaha kadar çakan şimşekler Bodrum semalarını da aydınlattı. Yunanistan'ın Rodos adası açıklarından Bodrum'a doğru ilerleyen bulutların arasında çakan şimşeklerin görüntüsü, izleyenleri adeta mest etti.

Rodos adası üzerinde ve civarında yaklaşık 2 saatte binin üzerinde şimşek ve yıldırım oluştu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Bulutların arasından çakan şimşekler hava aydınlanana kadar devam etti.

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