CHP'li Bodrum Belediyesi’nin ‘bankta oturan Atatürk heykeli'ne tepki yağıyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyetin Kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Esra Sağlık ile görüşerek Cumhuriyetin 97. yılı onuruna heykel yapmasını istedi.



Yapılan görüşmeler neticesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 50'li yaşlarına ait olan bir fotoğrafından esinlenen Doç.Dr. Esra Sağlık ve ekip arkadaşı Doç.Dr. Orhan Tekin heykeli kısa sürede tamamladı. Bahse konu Atatürk'ün fotoğrafını modelleyen heykeltraşların yaptığı eser, bugüne kadar Atatürk'ün bankta oturan ilk heykeli olma özelliği ile dikkat çekti.





ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Ancak Bodrum Belediyesi'nin önüne konan heykel kısa sürede sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Yüzlerce vatandaş heykelin Atatürk'e hiç benzemediğini belirterek şaşkınlıklarını ve tepkilerini dile getirdi.







İşte Twitter'de yer alan o eleştiriler;



*Bir an önce Bodrum'a gidip Atam ile yanına oturup fotoğraf çekeyim diyordum. Hevesim kaçtı bunu görünce.

*Ben de Atamızla resim çekileyim diye gittim. Ben Atamıza benzetemediğimden resim çekmedim ve üzgünüm.





*Belediyenin önüne Atatürk'ün atın üzerinde şahlanan heykelini dikin. Önceki heykel yere bakar gibi, bir de yeni konan heykele bu gün baktım sanki benzemiyor gibi. Atlı heykelini istiyoruz. Atamızın heykeli çok güzel olmalı.





*Halikarnas balıkçısına benzemiş

*Yok artık

*Benzemiyor ve kesinlikle ışık saçan daha güzel duruşu olan bir heykel olmalı.