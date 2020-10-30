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Haberler Muğla Girme Barajı, Türkiye ekonomisine her yıl 32,3 milyon lira kazandıracak

Girme Barajı, ekonomisine her yıl 32,3 milyon lira kazandıracak

Devlet Su İşleri () Genel Müdürü Kaya Yıldız, 'daki önemli yatırımlardan 'nın gövde dolgu, relokasyon yolu ve enjeksiyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Baraj çalışmalarının tamamlanmasıyla 21 bin 510 dekar arazisi daha hizmete açılacak, bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte 2020 fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 32,3 milyon lira gelir artışı ve 717 kişiye sağlanması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Girme Barajı, Türkiye ekonomisine her yıl 32,3 milyon lira kazandıracak

AA

30.10.2020, 09:18

Yıldız, yazılı açıklamasında, DSİ'nin Muğla'daki yatırımlarının her yıl artarak devam ettiğini bildirdi.

Burada modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya aldıklarını aktaran Yıldız, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa imkan sağladığını vurguladı.

Yıldız, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğine, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğine dikkati çekti.

Muğla'daki önemli yatırımlardan Yatağan Girme Barajı'nın gövde dolgu, relokasyon yolu ve enjeksiyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğinin altını çizen Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"Temelden 71,5 metre yüksekliği, 12,75 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak baraj çalışmalarının tamamlanmasıyla 21 bin 510 dekar tarım arazisi daha hizmete açılmış olacak. Bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 32 milyon 265 bin lira gelir artışı ve 717 kişiye daha istihdam sağlanması hedefleniyor. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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