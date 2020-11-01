Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti

Muğla'dan eşiyle birlikte İzmir'de yaşayan göz doktoru oğlu Çağdaş Bildirici'nin yanına giden Ali Bildirici, Rızabey apartmanında bulunduğu sırada meydana gelen 6,6'lık depreme yakalandı. Depremde bina yıkılırken, Bildirici, eşi ve oğlu enkaz altında kaldı. Depremde Ali Bildirici ile aynı evde olan eşi ve oğlu Çağdaş'ın farklı odalarda oldukları için kurtuldukları öğrenilirken, Ali Bildirici ise hayatını kaybetti.