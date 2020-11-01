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Haberler Muğla Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti

Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti

'dan 'de yaşayan oğlunu eşi ile birlikte ziyarete giden Ali Bildirici depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti

İHA

01.11.2020, 11:40

Muğla'dan eşiyle birlikte İzmir'de yaşayan göz doktoru oğlu Çağdaş Bildirici'nin yanına giden Ali Bildirici, Rızabey apartmanında bulunduğu sırada meydana gelen 6,6'lık depreme yakalandı. Depremde bina yıkılırken, Bildirici, eşi ve oğlu enkaz altında kaldı. Depremde Ali Bildirici ile aynı evde olan eşi ve oğlu Çağdaş'ın farklı odalarda oldukları için kurtuldukları öğrenilirken, Ali Bildirici ise hayatını kaybetti.

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