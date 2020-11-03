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Haberler Muğla Yunan askerlerinin ölüme ittiği 18 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

Yunan askerlerinin ölüme ittiği 18 kaçak göçmeni, Türk ekibi kurtardı

'nın ilçesinde, Yunan askerleri tarafından cep telefonları ve paraları alındıktan sonra 2 ayrı can salıyla Türk karasularına itilen 18 Suriyeli , Türk ekiplerince kurtarıldı.

Yunan askerlerinin ölüme ittiği 18 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekibi kurtardı

03.11.2020, 14:29

Bir balıkçı tarafından, 31 Ekim gecesi saat 02.09 sıralarında, Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki kırsal Bozburun Mahallesi açıklarında can salı içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı yaptı. Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Marmaris Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, sürüklenen 2 ayrı can salındaki aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 18 kaçak göçmeni kendi botlarına alarak kurtardı.

Suriyeli olduğu belirlenen kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Marmaris Komutanlığı'na getirildi. Burada yapılan sağlık kontrolünün ardından kaçak göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtıldı. Kaçak göçmenler ifadelerinde Yunan askerleri tarafından cep telefonları ve paraları alındıktan sonra can salına bindirilip, Türk karasularına itildiklerini anlattı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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