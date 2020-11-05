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'da çıkan orman yangını söndürüldü

'nın ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Datça'da çıkan orman yangını söndürüldü

AA

05.11.2020, 14:34

Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda etkili olan alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangından etkilenen bir kaplumbağaya su verildi.

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