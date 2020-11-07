Muğla'da feci son! Maden ocağında yüksekten düşen işçi...

Hisarardı Mahallesi'nde maden ocağında çalışan Adem Kocabıyık, yüksekten düşerek ağır yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Kocabıyık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Kocabıyık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yatağan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.