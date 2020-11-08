Fethiye'de denizde sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, motoru arızalanan bir teknenin Kızıl Ada mevkisi açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerce kurtarılan 4 kişi, tekneyle birlikte Fethiye Limanı'na getirildi.
Kaynak: AA
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