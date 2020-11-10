Merkez Menteşe ilçesindeki tören, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Vali Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün çelenk koymasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi. Tören, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.
DHAÇanakkale’de 09.05’te hayat durdu Denizli'de Atatürk'ü anma töreni
Muğla'da 10 Kasım töreni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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