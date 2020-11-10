Pınar’ın katilinden şok bahane

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ek ifade veren Avcı, Pınar Gültekin'in Akyaka'daki evinde uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini öne sürdü. Avcı mahkemede, "Pınar bu görüntüleri kullanarak benden tehdit ve şantajla aylarca para istedi" diye konuştu.

'UTANDIĞIM İÇİN SÖYLEYEMEDİM'

ÖNE sürdüğü iddiayı 6 sayfalık el yazısıyla yazan ve bugüne kadar anlattığı her şeyin doğru olduğunu söyleyen Avcı, "Fakat anlatamadığım, daha doğrusu anlatmaya utandığım birçok eksik var" dedi. Pınar Gültekin'in Akyaka'daki evinde ikram ettiği içkiden içerek bayıldığını söyleyen Avcı, baygın haldeyken uygunsuz fotoğraflarının çekildiğini belirtti. Pınar Gültekin'in fotoğrafları sosyal medyaya yüklemekle tehdit ettiğini söyleyen Avcı, "Okulu bitene kadar kendisine bakmazsam, fotoğrafları tüm Muğla sokaklarının direklerine asacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

FERDİ YAVUZ