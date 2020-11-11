Dinarlı çocuklardan duygulandıran mektup

1995'TEKİ 6.1'lik depremde 90 kişinin öldüğü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan TOKİ Dinar Anaokulu'nun 5 yaşındaki 15 öğrencisi, öğretmenleri Duygu Söyler ile ailelerinin öncülüğünde İzmirli depremzedelere içinde gıda, temizlik ürünleri ve battaniyenin yer aldığı yardım malzemeleri gönderdi. Çocukların, yardım kolilerine koydukları mektupta, "Sizin için çok üzüldük. İnşallah bir daha deprem olmaz. Allah'a emanet olun. Biz sizin için çok dua ediyoruz" demeleri, okuyanları duygulandırdı.