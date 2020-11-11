Muğla ve Aydın’daki kazalarda 2 kişi öldü

MUĞLA Milas'ın Savran köyünde jip ile otomobil çarpıştı, kazada araçta sıkışan İbrahim Sarıgül (61) hayatını kaybetti. Amit Butt ve yanındaki 2 kişi yaralanarak 75 Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aydın Söke'de ise traktöre arkadan çarpan Didim istikametine giden minibüs sürücüsü Hüseyin Karalı (63) yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza, Söke-Milas Karayolunda meydana gelirken, Karalı'nın balıkçılık yaptığı öğrenildi.

ADEM ÜLKER/KAZIM YÖRÜKCE