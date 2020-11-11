Pınar’ın katiline akıl sağlığı testi istendi

MUĞLA'DA Temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'nın vahşice öldürdüğü Pınar Gültekin cinayetinin ilk duruşmasında, katil zanlısı için akıl sağlığı raporu istendi. Muğla 3. Ağır Ceza'daki duruşmada hakim, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesine ve 22 Aralık tarihinde, olayın yaşandığı Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinde sanıkla birlikte keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma 4 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

ADEM ÜLKER