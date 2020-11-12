5 aylık evli bekçi kazada can verdi

MUĞLA Milas'taki trafik kazasında gece bekçisi 28 yaşındaki Barbaros Yoran, olay yerinde öldü. Yoran'ın 5 ay önce evlendiği ve mesai sonrası eve dönüş sırasında kaza yaptığı öğrenildi. Bodrum'da gece bekçisi olan Barbaros Yoran (28) idaresindeki 48 U 1382 plakalı otomobil, Bodrum'dan Milas'a doğru seyrederken kontrolden çıkarak zeytin ağacına çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yoran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Yoran'ın 5 ay önce Deniz Yoran ile evlendiği öğrenildi.

VOLKAN YILDIZ