  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla 5 aylık evli bekçi kazada can verdi

5 aylık evli bekçi kazada can verdi

5 aylık evli bekçi kazada can verdi
Giriş Tarihi: 12.11.2020

MUĞLA Milas'taki trafik kazasında gece bekçisi 28 yaşındaki Barbaros Yoran, olay yerinde öldü. Yoran'ın 5 ay önce evlendiği ve mesai sonrası eve dönüş sırasında kaza yaptığı öğrenildi. Bodrum'da gece bekçisi olan Barbaros Yoran (28) idaresindeki 48 U 1382 plakalı otomobil, Bodrum'dan Milas'a doğru seyrederken kontrolden çıkarak zeytin ağacına çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yoran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Yoran'ın 5 ay önce Deniz Yoran ile evlendiği öğrenildi.

VOLKAN YILDIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

5 aylık evli bekçi kazada can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA