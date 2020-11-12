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Haberler Muğla Aracın altında can pazarı

Aracın altında can pazarı

Aracın altında can pazarı
Giriş Tarihi: 12.11.2020

NAZİLLİ'DEKİ kazada motosikletin arkasında oturan Sefa Küçük (16), yoldan geçen bir minibüsün altına girerek metrelerce sürüklendi. Araç altından çıkarılan genç hastaneye kaldırıldı. Nazilli-Beydağ yolunda önceki gün Muhammet Koçan yönetimindeki 09 R 5927 plakalı motosiklet, Beydağ'a giden A.B. idaresindeki 09 V 0405 plakalı kamyonetle çarpıştı. Yola savrulan iki kişiden Küçük, Soner Karabulut yönetimindeki 09 FA 194 plakalı minibüsün altına girdi. Metrelerce sürüklenen ama şans eseri kurtulan genç, çevredekilerin yardımıyla minibüsün altından çıkarılarak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHSAN KARATAŞ

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