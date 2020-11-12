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Haberler Muğla Marmaris'te 24 göçmen kurtarıldı

'te 24 kurtarıldı

’nın ilçesi Bozburun açıklarında Yunan unsurları tarafından ahşap tekne içinde Türk karasularına itilen 24 düzensiz kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Marmaris'te 24 göçmen kurtarıldı

12.11.2020, 18:17

Marmaris Bozburun açıklarında ahşap tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ahşap tekne içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtardı. Tekne içinde bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, göçken kaçakçısı hakkında yasal işlem başlatıldı.



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