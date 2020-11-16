Haberler Muğla 8 aydır dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için sera kuruldu

8 aydır dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için sera kuruldu

Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı 11 Mart tarihinden itibaren karantinanın uygulandığı ve 1 Nisan'dan itibaren personelin de 10-15 gün sabit vardiya ile çalıştığı Menteşe'deki Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Müdürlüğü bahçesinde uygun alanlara sera kuruldu. Serada huzurevi sakinleri çeşitli kış sebzeleri yetiştirecek.

16.11.2020, 12:39