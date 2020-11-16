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Haberler Muğla Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı

'da operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı

Son dakika... 'da polis ekiplerinin kentte ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 11 zanlı tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı

AA

16.11.2020, 12:56

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratının alınması üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin bir süre takip ettiği zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçiren ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, operasyon kapsamında tutuklanan bir kişinin başkasına ait kimlikle yakalandığı ve 13 ayrı suçtan arandığı da öğrenildi.

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