Dünya güzeli Aslı Baş'ın ölümünde yeni gelişme!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 yıl önce 2003 yılı Miss Model Of The World yarışması birincisi manken Aslı Baş'ın turizmci Ahmet Bayer'in villasından düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, geçtiğimiz Ocak ayında karar çıktı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, Hakan Bayer'e 'kasten öldürme', Nilgün Anadolu, Beyhan ve Melis Defne Strassner'e 'yalan tanıklık', Ali Sefa Ekin ve Ramazan Demir'e 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından beraat kararı verildi. Ancak edinilen son dakika bilgisine göre Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı bu sanıklarla ilgili verilen beraat kararlarını istinafa taşıdı. İşte çarpıcı detaylar;

ASLI BAŞ'IN ÖLÜMÜ AŞAĞI ATMA SONUCU GERÇEKLEŞTİ

Savcılığın istinaf başvurusunda kararların usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, cinayetle ilgili çelişkiler 5 maddede sıralandı. Başvuruda en dikkat çeken kısım Hakan Bayer'le ilgili olan bölüm oldu. Başvuruda, Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan iki ayrı rapor ve ODTÜ Fizik Bölümü'nde görevli öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyetinin düzenlediği heyet raporunda yapılan tespitler aktarıldı. İşte o son dakika ayrıntıları;





KAMERA KAYITLARI SIRT ÜSTÜ DÜŞÜŞÜ GÖSTERİYOR

Aslı Baş'ın düştüğü noktaya başka kişi veya kişiler tarafından 'Aşağı bırakma veya atma' sonucu düştüğü tespitleri hatırlatıldı. Baş'ın, sırt üstü düştüğünü gösteren kamera kayıtları ve intihar eğilimi olmamasıyla ilgili tespitler de başvuruda vurgulandı.

DELİLLER YOK EDİLDİ, RAPORA ETKİ EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Yapılan başvuruya göre, olay yerindeki deliller yok edildi ve değiştirildi. Ulusal Kriminal Büro tarafından düzenlenen rapora etki edilmeye çalışıldı. Baba Ahmet Bayer, bazı kişilerle irtibata geçerek olayı kapatmaya yönelik girişimlerde bulundu. Savcılığın bu noktada yaptığı 'bazı kişiler' ibaresi daha önce gündeme gelen baba Bayer'in FETÖ firarisi İhsan Kalkavan vasıtasıyla yargılamaya etki edilmesiyle için örgütün Bodrum imamı Zeki Yağmur'la yaptığı telefon görüşmelerini hatırlattı.





İNTİHAR DEĞİL CİNAYET

Yaşananların tüm bu son dakika gelişmeleriyle birlikte değerlendirildiğinde, olayın intihar olmayıp 'aşağı bırakma veya atma' sonucu ölüm olduğu sabit olduğunun altı çizildi. İstinaf başvurusuna göre, Ahmet ve Hakan Bayer'in savunmaları ile tanıklar Beyhan, Nilgün ve Melis'in beyanları sanık Hakan Bayer'i suçtan kurtarmaya yönelik bulundu.

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