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'da seyir tepesinden düşen kadın yaralandı

'nın Fethiye ilçesinde manzara seyrederken yaklaşık 5 metreden düşen kadın yaralandı. Sağlık ekiplerince kaldırılan Perişan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'da seyir tepesinden düşen kadın yaralandı

AA

17.11.2020, 09:41

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aşıklar Tepesi mevkisinde arkadaşlarıyla ilçe manzarasını seyreden İrem Perişan (21) dengesini kaybederek düştü.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Perişan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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