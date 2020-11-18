Muğla matadoru!

Muğla'nın Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçi bir ailenin çocuğu olan "Matador" lakaplı Aleyna Tütüncü, yıllardır birebir ilgilendiği ve en büyük hobisi olarak tanımladığı boğalarla ilgili işini büyük bir tutkuyla yapıyor. Boğa yetiştiriciliğine çok küçük yaşlarda başlayan genç kız, ilk arenaya çıktığında 7 yaşındaydı. Kendisini bildi bileli boğa yetiştirdiğini ve bu işi babaannesinden öğrendiğini dile getiren Aleyna Tütüncü, "Babaannem Türkiye'nin ilk kadın boğa güreşçilerinden biri. Ondan gelen bir merakım var; bana çok şey öğretti" dedi.

ÖDÜLÜ BAKAN'DAN ALDI

Aleyna Tütüncü, ayrıca modellik yapıyor ve bale derslerine gidiyor, derslerden sonra da 800 kilogramlık boğasını 2021 yılında yapılacağını düşündüğü güreşlere hazırlıyor. Aral isimli boğasına gözü gibi baktığını söyleyen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 1. sınıf öğrencisi Tütüncü, 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda (AGROEXPO) Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den "Türkiye Genç Yetiştiriciler" temsilcisi olarak ödül de aldığını belirterek, "Besici ailenin kızıyım. Çocukluğumdan beri boğaların içindeyim. Babaannem Fazilet Tütüncü Hanımağa lakaplıydı. Şimdi bana da 'matador' diyorlar. Onunla birlikte boğaların arasında büyüdüm" diye konuştu.





'EN İYİ ŞARTLARDA YETİŞTİRİYORUM'

HAFTA sonu bale dersinden ve modellik çalışmalarından çıkınca boğasıyla ilgilendiğini söyleyen Tütüncü, "Boğaları en iyi şartlarda yetiştiriyorum. Atalarımızın geleneğini yaşatıyoruz. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Sevgisi olmasa tozun, toprağın, çamurun içerisinde koşturulacak, emek verilecek, ter dökülecek bir iş değil" diye konuştu. Tütüncü, Türkiye Şampiyonu yetiştirdiklerini hatırlatarak, "Aral'ın da şampiyon olacağına inanıyorum. Bu gelenek ile Türkiye'yi dünyada temsil etmek istiyorum" dedi.





BABAANNESİNDEN ÖĞRENDİ

Boğa yetiştirmeyi babaannesinden öğrenen Aleyna Tütüncü, ilk arenaya çıktığında 7 yaşındaydı.

Adem ÜLKER