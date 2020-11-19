Balkondan atıldı

2003 Miss Model Of The World yarışmasında birinci olan manken Aslı Baş, 10 yıl önce turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum'daki villasında balkondan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Ocak ayında davayla ilgili çıkan kararda Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, oğul Hakan Bayer'e 'kasten öldürme', Nilgün Anadolu, Beyhan ve Melis Defne Strassner'e 'yalancı şahitlik', Ali Sefa Ekin ve Ramazan Demir'e ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından beraat kararı vermişti.



RAPORA MÜDAHALE VAR

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı verilen beraat kararlarını istinafa taşıyarak davada yeni bir süreci başlattı. Başvuruda kararların usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, cinayetle ilgili çelişkiler anlatıldı. Hazırlanan bilirkişi raporlarında, Hakan Bayer'le ilgili olan bölümde, olay yerindeki delillerin yok edildiği ve değiştirildiği belirtildi. Ayrıca, Ulusal Kriminal Büro tarafından düzenlenen rapora etki edilmeye çalışıldığı açıkça vurgulandı.





INTIHAR IHTIMALI YOK

RAPORDA, Ahmet Bayer'in bazı kişilerle irtibata geçerek olayı kapatmaya yönelik girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Savcılık, baba Bayer'in FETÖ firarisi İhsan Kalkavan vasıtasıyla yargılamaya etki ettiğini ve örgütün Bodrum imamı Zeki Yağmur'la yaptığı telefon görüşmelerini ortaya sundu. Ayrıca, Aslı Baş'ın sırt üstü düştüğünü gösteren kamera kayıtları ve intihar eğilimi olmamasıyla ilgili tespitlerin altı çizildi. Olayın intihar olmayıp 'aşağı bırakma veya atma' eylemi ile gerçekleştiği vurgulandı.

Adem ÜLKER