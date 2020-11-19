Datça açıklarında can salı içerisinde yabancı uyruklular olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 6 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'da Türk kara sularına itilen 6 yabancı uyruklu kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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