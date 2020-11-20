Organize işler!

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki muhasebeci ve teknik ressam Sibel Y, iş başvurusu için gittiği adreste dehşeti yaşadı. Bir apartmanda zorla alıkonulup darp edildiğini, cinsel saldırıya uğradığını ve fuhuş çetesinin eline düştüğünü iddia eden genç kadın savcılıkta şikayette bulundu. Sibel Y, "Beni alıkoydular. Aralarında pazarlık ettiler. İşkence gördüm. Öldü zannedip bıraktılar, kaçarak kurtuldum" dedi.

İNTERNET İLANINA GİTTİ

Bir internet sitesinde muhasebeci arandığına dair ilan gördüğünü belirten Sibel Y, "İş başvurusu için telefonla aradım. Adının Mutlu E. olduğunu öğrendiğim kişi ile görüştük. Bölgedeki ünlü bir balık çiftliğinde çalışacağımı ve 3 bin 600 TL maaş ile üç ayda bir prim, kıyafet ve yiyecek yardımı yapılacağını söyledi. Ailemle görüştüm ve çalışabileceğimi söyledim" diye konuştu.

'EVRAK GETİRMEMİ İSTEDİ'

Sibel Y. olayın ayrıntılarını şöyle anlattı: Ertesi gün Mutlu E. beni aradı. İşe giriş ile ilgili evrakları getirmemi istedi. Akşam saatleriydi, 'yarın getirsem olmaz mı, geç oldu' dedim. 'Hayır şimdi getir' dedi. Söylediği adrese gidip binadan içeri girdiğimde salonun ortasında içki sofrası vardı. Bazı adamlar ve kadınlar oturmuş içki içiyorlardı. 'Böyle iş görüşmesi mi olur' dedim ve bulunduğum evden ayrılmak istedim, Mutlu E. kolumu sıkarak beni tuttu; ilk şiddeti orada gördüm."

DAKİKALARCA DÖVÜLDÜ

Evden çıkmak istediğini fakat Mutlu E'nin, "Artık buradan çıkamazsın, benim istediklerimi yaparsan gidersin" dediğini anlatan Sibel Y, "Odada üç erkek iki kadın daha vardı. Mutlu E. beni küçük odaya götürüp dakikalarca darp ve tehdit etti. Çok korktum" diye konuştu.

BENZİNLİĞE SIĞINDI

Mutlu E'nin kendisini hem dövdüğünü hem de cinsel saldırıda bulunduğunu dile getiren Sibel Y, "Tam üç kere kaçmaya çalıştım başaramadım, telefonumu da almışlardı. Mutlu E. defalarca sırtıma şiddetle vurdu, bayılmışım, kalktığımda her tarafım şiddetli ağrıyordu. Her tarafımda çürükler, morluklar vardı. Adının Pınar olduğunu öğrendiğim kadınla Ali isimli biri evden beni çıkarıp zorla arabaya bindirirken düştüm ve yaralandım. Pınar, 'Öldü bu, bırakıp kaçalım' dedi. Onlar gidince yakınlardaki benzinliğe sığındım 'kurtarın beni' diye yalvardım. Yaşadıklarımı jandarma ve savcıya anlattım. Hepsi de doktor raporuyla sabit" dedi.





GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDILAR

ÜSTÜNÜ değiştirmeden avukatıyla birlikte hastaneye gidip rapor aldıklarını kaydeden Sibel Y, "Ailem geldi. Bana sahip çıktılar. Jandarmaya gittik, şikayetçi olduk. Mutlu E. ve arkadaşları gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Bunca cinsel istismar, darp ve tecavüze rağmen serbest kaldılar. Tam 40 gün kendime gelemedim; konuşamadım, kekeme oldum, aylardır gözüme uyku girmiyor. Bodrum'da özel bir hastanede tedavi görüyorum. Bu adamlar serbest ve her an karşıma çıkabilirler" dedi.



SOSYAL MEDYADA FOTOGRAFLARI İFSA ETTİ

SİBEL Y, sosyal medya hesabından, olayda adı geçenlerin fotoğraflarını ifşa etti. Mutlu E'nin fotoğrafını, "Sapık, tecavüzcü, dolandırıcı, hırsız. Zengin işadamını oynayıp iş görüşmesi yapıyor. Hedef gösterilen kızlara tuzak kurup fuhuş çetesine satıyor" notuyla paylaştı.

Adem ÜLKER