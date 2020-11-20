Safran bitkisinin hasadı başladı

Aktarlarda gramla satılan safranın kilo fiyatının 40 ila 50 bin TL civarında olduğuna dikkat çeken Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, safranın ekonomik değerinin çok yüksek olduğunu belirtti. Saylak, "Yaklaşık 160 kg safran çiçeğinden 1 kilogram civarında kuru safran elde edilebiliyor. Safran ekonomik değeri çok yüksek bir ürün. Coğrafi konumu nedeniyle Muğla safran üretimine çok uygun. Önümüzdeki süreçte safran üretimi çiftçilerimize tavsiye edilecek bir ürün" dedi.



"ALTERNATİF ÜRÜNLER ARASINDA YER ALABİLİR"

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde özel bir işletmeye ait tarlada safran üretiminin başarılı olduğuna işaret eden Saylak, "Firma 2016 yılında 400 metrekare alanda 50 kilo safran soğanıyla üretime başladı. Bu yıl üretimini 700 kilogram soğan ile 6 dekara çıkardı. Firma yetkilileri safranın 300 rakımlı arazilerde verimin çok iyi olduğunu, ürünlerini toptan ve perakende olarak sattıklarını ve üretim alanlarını önümüzdeki yıllarda daha da arttırmayı planladıklarını söylediler. Bu bizim için de bir üretim örneği oluşturuyor. Bölgede alternatif ürünlere ihtiyaç duyan çiftçilerimize ekonomik geliri yüksek safran üretimini tavsiye ediyoruz" dedi.





"AĞIRLIĞININ 100 BİN KATINI BOYUYOR"

İl Müdürü Saylak, Tıbbi ve aromatik bir bitki olan safran, antioksidan, hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme özelliği ile gıda, ilaç ve kozmetik sektöründe, kendi ağırlığının 100 bin katını boyama özelliğiyle de boya sektöründe yüksek talep gören önemli bir ürün olduğunu belirtti. Saylak, "Safranın ekonomik değerinin çok yüksek olması ve dünyadaki talebin fazla oluşu, safran tarımını önemli duruma getiriyor. Geçmişte geniş alanlarda safran yetiştirilirken, safran tarımının tekrar canlandırılması ve çiftçilerin desteklenmesi, ülkemiz ekonomisi için de büyük kazanç sağlayacak" diye konuştu.





300 İLA BİN 2000 RAKIMDA YETİŞİYOR

Türkiye'nin safran ihtiyacının yüzde 70'ni ithal ettiğini, çiftçilerin kırsal bölgelerde 500 metrekare ya da bir dekarda safran üretimi yapabileceklerini ifade eden Saylak, safranın 300 ila 1200 rakımda susuz yetişebilen bir ürün olduğunu sözlerine ekledi.





SAFRAN BİTKİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Safran (Crocos Savitus) çok eski çağlardan beri çiçek tepecikleri, baharat ve gıda boyası olarak kullanılan çok yıllık, soğanlı kültür bitkisi olarak biliniyor. Anayurdu Akdeniz ve İran olan safranın iklim isteği asmayla benzerlik gösterir ve rüzgâra karşı korunmuş güney yamaçlarda iyi yetişiyor. Safran kumlu, gevşek, taşsız ve iyi drenajlı toprakları seviyor. Ortalama 20-25 cm'e kadar boylanabilen safran bitkisi Ağustos- Eylül aylarında, dönüme 100-300 kg arasında soğan şeklinde ekildikten sonra Ekim ayı sonunda huni biçiminde mor çiçekler açıyor. Çiçeklerin tam ortasında üç parçalı, kırmızımsı turuncu tepecikler (dişi organ) yer alıyor. Çiçekler açtıktan sonra sabah erken saatlerde tepecikler tek tek elle toplanıp kurutuluyor. 160 bin çiçekten 1 kg civarında ürün elde edilebilen safranın kilogramının bu yıl 40-50 bin liradan satılması bekleniyor.