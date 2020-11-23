Marmaris'te emniyetten ve zabıtadan megafonlu uyarı

Güzel havayı fırsat bilen Marmarisliler, Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometre uzunluğunda sahil yürüyüş yolunu doldurdu. Sokağa çıkmaları altı saatliğine izin verilen 65 yaş ve üstü kişiler ile 20 yaş altındaki çocuklar ve aileleri ile gezintiye çıktı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde motorlu devriye polisler ile zabıta ekipleri ve yaya olarak sivil polisler 11 kilometrelik sahil yolunda denetim yaptı.

Zabıta ekipleri megafonla sosyal mesafe kuralı ve maske takılması ile ilgili sık sık anonslar yaptı. Plajlarda sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayanların sık aralıklarla yapılan anonslardan sonra tedbirlere uydukları görüldü. Yapılan denetimlerde yasak alanlarda sigara içen ve maske takmayan kişilere tutanak tutuldu.