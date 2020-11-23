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'da orman yangını!

'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'da orman yangını!

23.11.2020, 16:28

Yerkesik Mahallesi Yeniköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri, Menteşe ve Yatağan ilçelerinden çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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