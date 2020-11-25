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'da faciadan dönüldü! Sakar rampasında TIR devrildi

'nın Ula ilçesi Sakartepe rampasında meydana gelen kazada şöforün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TIR yan yattı.TIR'ın taşıdığı kağıtlar yola savrulurken, aracın deposundaki yakıt da yola döküldü.

Muğla'da faciadan dönüldü! Sakar rampasında TIR devrildi

İHA

25.11.2020, 15:01

Edinilen bilgiye göre, Serkan Güler yönetimindeki 41 YL 540 plakalı üzerinde kağıt yüklü TIR, Sakartepe rampasında seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



TIR'ın yan yatması üzerine taşıdığı kağıtlar yola savrulurken, aracın deposundaki yakıt da yola döküldü. Yola dökülen yakıt karayolları ekipleri tarafından kum ile üzeri örtülürken, araç sürücüsü Serkan Güler kaza sonrası kendi imkanları ile araçtan çıktı.

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